Mannen som ble funnet hardt skadd i Kristiansand søndag, døde på sykehus

NTB

Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd etter at en mann ble funnet bevisstløs ved Bystranda i Kristiansand søndag. Mannen døde onsdag av skadene.

Den avdøde er en norsk mann i 60-årene. Han ble funnet bevisstløs rundt klokken 7.45 søndag morgen. Politiet ber om tips i saken.

Politiets siste sikre observasjon av mannen er gående i Markens gate ved Dronningens gate søndag klokken 2.52, og han gikk da i retning mot sjøen.

Etter dette tidspunktet har politiet ingen observasjoner av vedkommende.

Mannen var iført en grønn allværsjakke. Han var om lag 167 centimeter høy og hadde grått hår.

Politiet ber vitner melde seg



– Politiet ønsker at personer som har observert en mann ikledd en grønn allværsjakke i området mellom Markens gate og Skansen natt til søndag i tidsrommet mellom kl. 02.50 og kl. 07.45, kontakter politiet, sier politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland.

Hun ber også personer som har beveget seg langs strandpromenaden mellom Tangen og Markensgate i samme tidsrom, om å kontakte politiet.

– Politiet har også informasjon om at to personer benyttet utendørsbassenget til Aquarama denne natten og at en annen person var i kontakt med de to som badet. Vi ber om at disse personene kontakter politiet fordi de kan ha viktig informasjon som politiet kan benytte videre i sine undersøkelser, sier Hobbesland.