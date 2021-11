Munnbindpåbud i kollektivtrafikken og trafikklysmodell i grunnskolen vedtatt i Trondheim

NTB

Etter svært høye smittetall den siste tiden, har formannskapet i Trondheim kommune vedtatt å innføre nye coronatiltak i byen.

Det siste døgnet er det registrert 163 coronasmittede i Trondheim. Smitterekorden ble satt 3. november, da det var 218 nye smittetilfeller. De nye tiltakene ble enstemmig vedtatt og gjelder til og med 23. november.

Forskriften som ble vedtatt, innebærer påbud om munnbind i drosje og på kollektivreiser, dersom man ikke kan holde en meters avstand. I tillegg anbefales munnbind i butikker, kjøpesentre, frisører, hudpleiesalonger og lignende tjenester.

Trafikklyset er tilbake

Trafikklysmodellen skal innføres igjen i grunnskolen i Trondheim. Skoler skal klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittesituasjonen, og det skal innføres tiltak for å begrense kontakt mellom elevene deretter.

Alle som bor sammen med en smittet person, anbefales å unngå deltakelse i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter.

I tillegg anbefaler kommunen hjemmekontor for alle med smittede i husstanden og daglig testing de tre første dagene for de husstandsmedlemmene dette ikke er mulig for.

Rådmannen ville gå lenger

Kommunen anbefaler også lav terskel for å teste seg, at man holder avstand til andre med luftveissymptomer og at man ikke drar på besøk til sykehjem dersom man har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.

Forslaget som ble vedtatt, ble fremmet av Senterpartiets Marte Løvik, med tilslutning av samtlige partier. Det går ikke like langt som kommunedirektørens innstilling, der munnbindanbefalingen i butikker og kjøpesentre var et påbud.

I tillegg ønsket kommunedirektøren å anbefale at alle voksne ble oppfordret til å begrense antallet nærkontakter på fritiden, og en generell anbefaling om hjemmekontor.