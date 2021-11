Helsemyndighetene vurderer coronapass og tredje vaksinedose til flere

NTB

Helsemyndighetene jobber med råd om coronatiltak, blant annet coronapass, økt testing og en tredje vaksinedose til flere, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Vi jobber med tiltak, det har vi gjort særlig siden forrige uke, sier Stoltenberg til NTB.

Bruk av coronasertifikat i Norge og tiltak i innreisekjeden, og økt og endret testaktivitet, blant annet jevnlig testing av barn i skoler og av helsepersonell, er blant det de ser på.

Tirsdag ble det satt ny smitterekord med 2.126 nye coronatilfeller i Norge. Det er 500 flere enn samme dag i forrige uke.

– Smitten øker i Norge nå. Vi følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og FHI, og vurderer flere tiltak fortløpende, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagbladet.

Vurderer tredje dose til flere

Helsemyndighetene vurderer også om de skal anbefale en tredje vaksinedose til flere. Nå er denne dosen anbefalt for eldre og helsepersonell.

– Vi vil raskt vurdere om flere skal få tredje dose i lys av smittesituasjonen. Det er ikke noe nytt. Vi går hele tiden gjennom vaksineråd i lys av smittesituasjonen, sier Stoltenberg til NTB.

Det er ikke klart når det kommer en avgjørelse om anbefalinger og tiltak, det er opp til regjeringen.

– Jeg oppfatter at de ønsker å komme med beslutninger raskt, sier Stoltenberg.

Vil unngå inngripende tiltak

At smitten øker nå som samfunnet stort sett er tilbake til normalen, er ventet, sier FHI-direktøren. Belastningen i helsetjenesten er en viktigere rettesnor.

– Kommuner og sykehus varsler tydelig at det er en økende belastning, sier hun.

Det skal imidlertid mye til for at inngripende tiltak er forholdsmessige nå som mange er vaksinert.

– Det kan være aktuelt med kontaktreduserende tiltak lokalt enkelte steder. Men vi mener det skal være mulig å håndtere denne situasjonen ved hjelp av mindre inngripende tiltak på grunn av vaksineringen. Det er målet, å unngå inngripende tiltak, sier Stoltenberg.

– Innfører man det lokalt, må man hele tiden vurdere hvor lenge de skal vare. Vi ser på coronasertifikat som et virkemiddel for å unngå inngripende tiltak over lengre tid, og helst unngå dette helt, sier hun.

Men deltavarianten, som fortsatt er den dominerende virusvarianten i Norge, er noe av grunnen til utfordringene nå. Vaksinene virker nemlig dårligere på denne varianten, og den smitter lettere enn alfa-varianten.

Rask og sterk økning

Hvordan situasjonen blir framover, for eksempel mot jul, er ikke mulig å svare på nå, sier Stoltenberg.

– Vi jobber hele tiden for å få raskest mulig kontroll over situasjonen og vil ha minst mulig inngripende tiltak.

Det viktigste nå er å få fortgang i vaksineringen av tredje dose blant de eldre, mener Stoltenberg.

Mandag ba Folkehelseinstituttet kommunene om å prioritere en tredje dose framfor influensavaksinen.

– Det vi ser nå, er en rask og sterk økning. Vi håper det skal gå raskt å få kontroll over smitten og få en utflating og nedgang i antall innleggelser. Det er målet.