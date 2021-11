Høyre mener regjeringen må forberede Norge på ny migrasjonsbølge

NTB

Situasjonen ved den polsk-russiske grensen kan gi en migrasjonsstrøm til Norge, mener Høyres Mari Holm Lønseth. Hun etterlyser en plan fra regjeringen.

– Jeg etterlyser en plan fra justisministeren for å håndtere en mulig migrasjonsbølge til Norge, sier Høyres ferske innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth, til NTB.

Kravet kommer i kjølvannet av rapporter om den dramatiske situasjonen på grensen mellom Polen og Hviterussland. Der meldes det om at migranter og flyktninger blir presset over grensen til Polen av hviterussiske grensevakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

Nato mener Hviterussland bruker migrantene som en brikke i et spill for å legge press på EU og kaller handlingene uakseptable.

– Må være forberedt

Ifølge Lønseth må Norge være forberedt på at situasjonen i Øst-Europa kan føre til en migrasjonsstrøm også mot våre grenser. I et skriftlig spørsmål utfordrer hun justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å håndtere dette.

Mehl hadde ikke anledning til å gi en kommentar da NTB tok kontakt tirsdag kveld.

– Noe av det viktigste vi gjør er å legge til rette for at færre må legge ut på flukt og migrere. Samtidig må vi være forberedt her hjemme, sier Lønseth.

Hun viser til erfaringene med migrantkrisen i 2015. Den gang tok Høyre grep for å forberede Norge på en ny bølge, blant annet med forsterkede beredskapsplanverk, sier Lønseth.

– Samarbeid med kommunene, gode beredskapsplaner og et tett samarbeid med Europa er viktig, sier hun.

Ser ingen tegn til ny bølge

Flyktninghjelpen ser på sin siden ingen tegn til at en ny migrasjonsbølge er på vei.

– Norge har de laveste asylankomsttallene på nesten 40 år. Det skal komme ganske mange før vi er tilbake på et normalt nivå, og det skal mye til før beredskapen vår blir sprengt, sier seniorrådgiver Eirik Christophersen i Flyktninghjelpen til NTB.

Han mener det er lite Norge kan gjøre alene for å avhjelpe situasjonen på den polsk-hviterussiske grensen, utover å komme med oppfordringer til EU.

Norge bør også vise vilje til å ta imot flere flyktninger og migranter fra land som Hellas, mener Christophersen.

Huitfeldt: Kynisk bruk av sårbare mennesker

Christophersen tror migrantkrisen som pågår i Øst-Europa kan bli en test på EUs asylsystem.

– Dette er kanskje den første testen på at EU mangler en ansvarsfordelingsmekanisme, sier Christophersen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere uttalt at Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen.

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, sa Huitfeldt til NTB tirsdag.