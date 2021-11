NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 10. november.

Nytt koronamøte i Trondheim

Etter at et flertall av politikerne i formannskapet i Trondheim vraket kommunedirektørens innstilling til koronaregler, skal det holdes et nytt møte om restriksjoner. Forslaget var en ny forskrift med påbud om munnbind og flere sterke anbefalinger. Ingen av tiltakene gikk direkte på skoledriften i kommunen, noe politikerne reagerte på. Politikerne mente tiltakene ikke var nok målrettet mot gruppene hvor smitten spres.

Siv Jensen gir ut bok

Tidligere Frp-leder Siv Jensens selvbiografi kommer for salg i bokhyllene onsdag. «Siv. Med egne ord» omhandler Jensens liv og politiske karriere, og er skrevet i samarbeid med journalist og forfatter Gunnar Ringheim. Jensen gikk tidligere i år av etter 15 år som leder for Fremskrittspartiet.

EU-domstol avgjør Google-anke

EU-domstolen kommer med kjennelse i saken der Google anket avgjørelsen om å gi selskapet en bot på 2,4 milliarder euro for brudd på konkurransereglene.

Hollande vitner i terrorrettssak

Frankrikes tidligere president François Holland vitner i rettssaken i kjølvannet av terrorangrepene i Paris i 2015. 130 mennesker ble drept da tre grupper med jihadister slo til mot konsertlokalet Bataclan, barer og restauranter i den franske hovedstaden fredag 13. november 2015. Den hovedtiltalte etter terroren i Paris i 2015 inntok onsdag tiltalebenken.

Mesterligaen kvinner

Frida Maanum og hennes Arsenal møter danske Køge i tredje runde av gruppespillet i mesterligaen i fotball for kvinner. I denne gruppen (C) spiller også Barcelona (Spania) – Hoffenheim (Tyskland) onsdag. I gruppe D spilles oppgjørene Benfica (Portugal) – Häcken (Sverige), Lyon (Frankrike) – Bayern München (Tyskland).

Semifinaler i håndball-NM for kvinner

Onsdag skal det avgjøres hvem som møtes i finalen i håndball-NM for kvinner. Aker, som aldri har spilt en NM-semifinale på seniornivå tidligere, spiller borte mot Molde. I tillegg møtes spiller Vipers Kristiansand hjemme mot Fana. Vinneren av oppgjørene møtes til NM-finale, som spilles i Oslo Spektrum 29. desember.