Elsparkesyklist stakk av etter å ha kjørt på kvinne og barn på Gjøvik

NTB

En elsparkesyklist kjørte tirsdag kveld på en kvinne i 20-årene og et fire år gammelt barn i Gjøvik. Sparkesyklisten stakk av fra stedet etter ulykken.

Politiet i Innlandet skriver på Twitter at elsparkesykkelen kom i stor fart før den kjørte på kvinnen og barnet. De to falt og slo hodet i bakken i sammenstøtet, og er sendt til legevakten for oppfølging.

Elsparkesyklisten stakk fra stedet, og politiet ønsker nå å komme i kontakt med vedkommende eller vitner som har opplysninger i saken.