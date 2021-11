Gjerningspersonen på Bislett kjent av politiet fra tidligere

NTB

Politiet opplyser at gjerningsmannen på Bislett er kjent av politiet fra tidligere, men de ønsker ikke å gå inn på hvordan siden pårørende ikke er varslet.

– Han er kjent av politiet fra tidligere, men de pårørende er ikke varslet, så politiet ønsker ikke å kommentere det ytterligere, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke på en pressebrief på Politihuset i Oslo tirsdag.

Han sier at for han virker det som at politiet har grepet inn tidlig i en alvorlig hendelse, og avverget et videre angrep med kniv.

– For oss som framstår dette som en enkeltstående handling, sånn at det ikke er grunn til å frykte for sikkerheten i byen for andre i den situasjonen vi er i nå, sier Brekke.

– Som vi har sagt, er dette en person som er kjent for oss fra tidligere, som har en historikk. Ut ifra det mener vi foreløpig at dette ikke tyder på at det er en terrorhandling, samtidig utelukker vi ikke noe, legger han til.