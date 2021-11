Politiet bekrefter å ha truffet person med skudd i Oslo

Mann skutt av politiet på Bislett i Oslo. Politiet bekrefter at det har vært en konfrontasjon mellom politiet og minst en person til. Det er mye politi i området. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Oslo-politiet bekrefter overfor NTB at de har avfyrt skudd på Bislett i Oslo og at de har truffet en person. Skadeomfanget for vedkommende er ukjent.