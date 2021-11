Mann skutt av politiet i Oslo – tjenesteperson skadd

NTB

Politiet bekrefter overfor NTB at de har skutt en mann på Bislett i Oslo. Skadeomfanget er ukjent. En tjenesteperson er også skadd.

Politiet opplyser at de like før klokken 9 fikk melding om en truende person med kniv i området ved Thereses gate på Bislett i Oslo. En politipatrulje var på plass på stedet innen kort tid.

– På dette tidspunktet oppstår det en konfrontasjon med personen og en trusselsituasjon der det blir avfyrt skudd, opplyser operasjonsleder Tore Solberg til NTB.

Politiet er i området ved Bislett med store styrker. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Personen er truffet av skuddene og får behandling av helse, sier operasjonslederen.

Politiet bekrefter at en polititjenesteperson er skadd i forbindelse med hendelsen. Også her er skadeomfanget ukjent.

Mannen forsøkte å angripe flere personer, ifølge politiets innsatsleder Torgeir Brenden.

– En patrulje var tett på og har havnet i en pågripelse av denne personen. Først forsøkte de å kjøre ham ned da han forsøkte å knivstikke en person. I den forbindelse kolliderte bilen i veggen, og politiet ble da angrepet av denne personen med kniv, sier Brenden.

– Alvorlig voldshandling

Han opplyser at politiet nå jobber med å finne ut av hvor mange personer mannen har angrepet.

– Vi vet at det er mer enn en person, og som sagt angrep han også politiet i forbindelse med at politiet kjørte inn i veggen. I den forbindelse ble en gjerningsperson skutt av politiet, forteller operasjonslederen.

Personen som er skutt, er kjørt til Ullevål sykehus. Tilstanden hans utover det er ukjent.

På spørsmål om hvordan politiet vurderer personens oppførsel, svarer innsatslederen:

– Det er ingen tvil om at dette var en pågående særdeles alvorlig voldshandling, som de gjorde alt i sin makt for å stoppe og også klarte å stanse for å hindre tap av menneskeliv her.

Det er ikke kjent hvor mange skudd som ble avfyrt.

Mange patruljer

Sandberg sier politiet ikke har oversikt over hva som har skjedd i forkant av konfrontasjonen mellom personen og politiet. Derfor leter de etter flere mulig skadde og flere mulig truede.

– Vi er i området med mange patruljer. Vi har ingen informasjon om hva som har skjedd i forkant av at vi kom dit, sier Solberg.

– Det vi fikk av informasjon i meldingen var at det var en mann med kniv som var truende i området, fortsetter han.

Spesialenheten varslet

Situasjonen er ennå ikke avklart, opplyser politiet.

Det var Nettavisen som først meldte at en mann ble skutt av politiet. Bilder fra Thereses gate på Bislett viser stort politioppbud og flere ambulanser. Bildene viser også at en politibil har kollidert med en vegg.

Spesialenheten er varslet om hendelsen.



– Spesialenheten har iverksatt obligatorisk etterforskning selv om det ikke er grunn til mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, skriver de på sine nettsider.

Justisdepartementet opplyser at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er informert om hendelsen på Bislett.

– Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen på Bislett i Oslo, og følger situasjonen, skriver departementet på Twitter.

Midlertidig bevæpning i hele landet

Inntil situasjonen er mer avklart har Politidirektoratet beordret midlertidig bevæpning av politiet i hele landet.

− Politidirektoratets rolle er å vurdere og iverksette tiltak som sikrer en god beredskap og håndtering i hele landet. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen og er midlertidig bevæpnet for å øke politiets beredskap og innsatsevne, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.