NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 9. november.

Statsbesøk fra Nederland

Kong Willem-Alexander og dronning Máxima av Nederland er på statsbesøk i Norge. Det innledes med en offisiell velkomstseremoni på Slottsplassen i dag. Også en tur til Trondheim står på programmet under det tre dager lange oppholdet.

Regjeringen møter partene i arbeidslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre leder et møte i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet. Tema er statsbudsjettet for 2022. Møtet finner sted på Statsministerens kontor.

Frankrike returnerer kongelige skatter

Frankrikes president Emmanuel Macron tar imot sin motpart fra Benin, Patrice Talon, til en seremoni. Der skal 26 kongelige skatter returneres til Benin, som var fransk koloni fram til 1960.

Marie Antoinettes armbånd under hammeren

Auksjonshuset Christie’s auksjonerer bort to armbånd som i sin tid tilhørte Marie-Antoinette, Frankrikes siste dronning før revolusjonen. Det skjer i Genève i Sveits.

VM-troppen i håndball blir klar

Landslagssjef Thorir Hergeirsson presenterer troppen som skal til verdensmesterskapet i håndball for kvinner. VM spilles i Spania i desember. Norge har gjennom tidende tatt tre VM-gull, men ble henvist til en fjerdeplass i mesterskapet for to år siden.