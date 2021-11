Vaksineforsker mener intensivkapasiteten på sykehusene må økes

NTB

Korona har kommet for å bli, og vi må framover leve med større risiko. Det sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland, som mener intensivkapasiteten må styrkes.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, er ikke spesielt bekymret for at smittetallene og antall sykehusinnleggelser stiger.

– På grunn av vaksinene er ikke smittespredningen noe vi i utgangspunktet skal være bekymret for. Alle som har tatt den, er godt beskyttet, sier hun til Klassekampen.

Hun mener at koronaviruset er kommet for å bli og at det vil komme på toppen av den vanlige influensasesongen. Grødeland etterlyser derfor en diskusjon om intensivkapasiteten i helsevesenet, der koronasmitten har sørget for at kapasiteten er sprengt flere steder.

– Vi bør gi dem som jobber der et pusterom. De er allerede slitne, sier hun.

På dette punktet får hun støtte fra Legeforeningens president Anne-Karin Rime.

– Helsetjenesten har stått i et ekstremt press i snart to år, og det har manglet vikarer. Mange har jobbet mye mer enn man kan forlange og forvente, og det kan ikke fortsette i det uendelige, sier Rime.