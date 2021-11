Fortsatt ikke funnet foreldrene til to evakuerte barn fra Afghanistan

NTB

Norske myndigheter har nå funnet foreldre til 26 av de enslige barna som ble evakuert fra Afghanistan. For to barn har de ikke oppnådd kontakt med foreldre.

Til NRK opplyser Utlendingsdirektoratet at det dreier seg om to gutter over tolv år. Også Politiets utlendingsenhet (PU) har deltatt i arbeidet.

De 28 barna var blant dem som ble evakuert fra Afghanistan i august i forbindelse med Talibans overtakelse av makten i landet.