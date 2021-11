Høyesterett nekter dømt mann å oppholde seg i sitt eget hjem

NTB

En mann som er dømt for brudd på besøksforbud mot en kvinne, blir av Høyesterett nektet å være i sitt eget hjem fordi han må holde en viss avstand til kvinnen.

Mannen er tidligere dømt for å ha utnyttet kvinnen til prostitusjon, og for ved flere anledninger å ha krenket hennes privatliv gjennom opplysninger i sosiale medier og for å ha brutt besøksforbud.

Mannen er blant annet dømt for å ha oppholdt seg på gaten utenfor krisesenteret der kvinnen bodde sammen med deres felles sønn, og senere utenfor kvinnens nye hus i en by i Nord-Norge.

Han ble derfor dømt til elektronisk kontroll.

Må flytte fra boligen han har bodd

Nå har Høyesterett etter en anke fra mannen kommet fram til at elektronisk kontroll, som gjennomføres med fotlenke, er nødvendig for å beskytte kvinnen.

Høyesterett mener at mannen det første året skal forbys å oppholde seg i et område som ligger 30 minutters bilkjøring fra sonens yttergrense til fornærmedes bolig.

Det innebærer i praksis at mannen må flytte fra boligen han har bodd i de siste månedene. Området på 30 minutter settes blant annet for at politiet skal ha tid til å rykke ut dersom mannen bryter forbudet.

Det påfølgende året kan mannen oppholde seg i et område utenfor 5 til 7 minutters kjøretid fra fornærmede.