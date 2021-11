Fastlege dømt til fem og et halvt års fengsel for voldtekt

NTB

En fastlege er i Oslo tingrett dømt til fem år og seks måneder i fengsel for å ha voldtatt en pasient.

Den tidligere legen ble dømt for samtlige punkter i tiltalen, som omhandler seksuell omgang med en bevisstløs person, misbruk av stilling og fremstillinger som seksualiserer barn, melder TV 2.

Voldtekten han ble dømt for, skjedde ifølge tiltalen på mannens legekontor i juli 2018. Legen injiserte en kvinne med morfin slik at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene, ifølge tiltalen.

Mannen skal videre ha utnyttet sin stilling som fastlege til å skaffe seg seksuell omgang med henne ved flere anledninger. Han er også tiltalt for å ha opptrådt i strid med forsvarlighetskravet for helsepersonell og for å ha sendt meldinger til fornærmede om seksuelle tanker om henne og datteren.

I retten kom det fram at legen fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2019.