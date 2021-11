Høyesterett forkaster anken fra Laila Anita Bertheussen

NTB

Norges Høyesterett har forkastet Laila Bertheussens anke over lagmannsrettens avgjørelse om å nekte full ankebehandling.

Bertheussen ble i januar kjent skyldig i å selv ha sendt trusselbrev og begått hærverk på egen bil og bolig. Dommen er anket.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet, men hun skal få behandlet straffeutmålingen på nytt i desember. Avgjørelsen om å nekte full ankebehandling ble anket til Høyesterett.

I en avgjørelse mandag skriver Høyesterett at de mener lagmannsretten har begrunnet sin avgjørelse godt nok.

«Det avgjørende er om det på grunnlag av en skriftlig og forenklet behandling kan konstateres at det strenge vilkåret i straffeprosessloven § 321 andre ledd – at det er klart at anken til lagmannsretten ikke vil føre fram – er oppfylt. Lagmannsrettens begrunnelse er tilstrekkelig til å vise at vilkåret var oppfylt i dette tilfellet. Anken forkastes», skriver Høyesterett.