Jonas Gahr Støre inhabil om Jens Stoltenberg søker sentralbanksjef-jobb

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil melde seg inhabil dersom Jens Stoltenberg søker jobben som sentralbanksjef, melder Dagens Næringsliv.

Støre bekrefter selv dette overfor avisa.

– Hvis Jens Stoltenberg skulle være en kandidat for noe som trenger behandling i regjering, vil jeg helt åpenbart erklære at jeg ikke vil delta i behandling av den saken. Vi kjenner hverandre godt, og det er helt klart for meg at jeg ikke kan delta i noen deler av behandlingen av en slik sak, om det skulle bli aktuelt, sier Støre.

Jens Stoltenberg, som snart går av som generalsekretær i Nato, har ifølge Dagens Næringslivs kilder opplyst at han ønsker jobben dersom han blir tilbudt den.

– Stoltenberg har fortsatt sin fulle oppmerksomhet på jobben i Nato. Det er for tidlig å si noe nå om hva han skal gjøre når han kommer hjem til Norge, har hans presserådgiver Sissel Kruse Larsen uttalt til avisa.

Sittende sentralbanksjef, Øystein Olsen, går av i februar 2022.