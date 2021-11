Politiet mistenker at brann i Oslo-bygård ble påsatt: – Veldig alvorlig sak

Brannvesenet rykket natt til søndag ut på brann i et kafélokale i gamlebyen i Oslo sentrum. Vitner har opplyst å ha sett noen knuse en rute i bygget, før det begynte å brenne. Beboere i leiligheter på samme sted evakuerte seg selv. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet mistenker at brannen i et kafélokale i en bygård i Gamlebyen ble påsatt, og ser alvorlig på saken. To menn ble sett løpe fra stedet.