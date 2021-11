To personer alvorlig skadd i slagsmål i Grimstad – tre personer siktet for vold

Politiet jobber på stedte etter at to personer er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse lørdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

To personer er alvorlig skadd etter et slagsmål i Grimstad. En av de skadde er, sammen med to andre personer, siktet for grov kroppsskade.