Nok et fagmiljø advarer mot reversering av domstolsreformen

NTB

Økokrim-sjefen og seks statsadvokater føyer seg inn i rekken av juridiske stemmer som ber regjeringen droppe en reversering av domstolsreformen.

I et brev skriver gruppen at regjeringen må la reformen virke en lengre periode, slik at man kan gjøre en grundig evaluering før man bestemmer seg for hvorvidt den skal reverseres eller ikke, skriver VG.

Brevet er signert av embetslederne i seks statsadvokatembeter, samt Økokrim-sjef og tidligere Ap-politiker Pål Lønseth.

Tidligere har de administrative lederne for landets tingretter og lagmannsretter gått ut mot den varslede snuoperasjonen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Domstolsreformen medførte at 60 tingretter og 69 rettssteder ble redusert til 23 tingretter, men antallet rettssteder ble beholdt. Antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 19. Reformen skulle ikke medføre at arbeidsplasser ble lagt ned.