Norge gir 85 millioner kroner til Perus kamp mot avskoging

NTB

Norge gir 85 millioner kroner for å trappe opp innsatsen mot avskoging av regnskogen i Peru.

– President Castillo viser et solid engasjement for å bekjempe klimaendringer og beskytte Perus skoger og biologiske mangfold. Vi er glade for å støtte Peru i deres innsats for å stanse avskoging innen 2030, sammen med Tyskland, Storbritannia og USA, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Utbetalingen på 85 millioner kroner annonseres etter at Peru har oppnådd viktige milepæler under samarbeidet med Norge. Utbetalingen vil skje når Peru har fått ferdig en fondsmekanisme for å motta midlene.

Peru har verdens fjerde største regnskog, som tilsvarer et område dobbelt så stort som Tyskland.

Tidligere i uka ble det kjent at Norge, Tyskland og Storbritannia utbetaler 300 millioner kroner til Colombia for nye og forsterkede tiltak mot avskoging.