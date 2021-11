Oslo og Bergen kommune vet ikke hvilke av sine helsearbeidere som er vaksinert

NTB

Sykehjemsetaten i Oslo og Helse Bergen kjenner ikke til hvilke av sine ansatte som er fullvaksinert.

Helse Bergen opplyser til VG at de ikke driver sentral kontroll av om ansatte i klinisk jobb er vaksinert. Helseforetaket anslår at mellom 90 og 94 prosent av de ansatte er fullvaksinerte.

Etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i Oslo forteller avisa at heller ikke de tar ut detaljert oversikt over hvilke av de sykehjemsansatte som er vaksinert. Direktøren anslår at 95 prosent av etatens ansatte ved langtidsinstitusjoner og helsehus er fullvaksinert

For to uker siden ga Helsedirektoratet en presisering om hvordan kommuner skal forholde seg til uvaksinert helsepersonell. Der står det blant annet at uvaksinerte helsearbeidere kan omplasseres dersom det er strengt nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester. Arbeidsgiver må imidlertid gjøre en grundig nødvendighetsvurdering før en kartlegger ansattes vaksinasjonsstatus.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere sagt at det er naturlig med omplassering av uvaksinerte helsearbeidere dersom de har kontakt med sårbare pasienter.