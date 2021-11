Vil gjøre det lettere å skyte jerv

NTB

Sauebønder fortviler etter å ha mistet 30 prosent av lammene på beite. Nå kan det bli lavere terskel for å tillate skyting av jerv.

Sauebøndene mener myndighetene stiller for strenge krav til dokumentasjon både for å få fellingstillatelse og for å få erstatning. Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvar for rovviltforvaltningen. Nå svarer statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) på kritikken:

– I beiteprioriterte områder skal det være lav terskel for å gi tillatelse til skadefelling av jerv. Statsforvalteren gjør en konkret vurdering i det enkelte tilfelle og tar stilling til om lovens krav er oppfylt. I august ga Statsforvalteren i Trøndelag tillatelse til skadefelling av en jerv i dette området og ett dyr ble felt, skriver statssekretær Øren Heen til Adresseavisen.

Sauebonde Reidun Stølen sa til Adresseavisen fredag at tapsprosenten er hinsides for tiden.

– Jeg går ikke på saueleiting lenger, men går med kvaler og vondt i magen og leiter etter kadaver der jeg vet at jerven pleier å være. Det betyr så mye for økonomien å finne det døde dyret og dokumentere at det er tatt av jerv.