NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 6. november.

Spennende dag for Solskjær

Det er duket for Manchester-derby i engelsk Premier League. Solskjærs Manchester United møter byrival Manchester City hjemme på Old Trafford klokken 13:30. Solskjær har vært under stort press den siste tida, og trenger et godt resultat mot Pep Guardiolas mannskap.

Klimademonstrasjon under COP26

Klimaaktivister med Greta Thunberg i spissen demonstrerer ved COP26-møtet som en del av Global Day of Climate Action.

To kamper i Eliteserien



Klokken 18 møter Brann - Rosenborg i Bergen. Samtidig spiller Sarpsborg 08 mot Stabæk i Sarpsborg.