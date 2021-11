150 millioner mer til momskompensasjon

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (til venstre) sammen med idrettspresident Berit Kjøll nylig. Idretten og andre innen frivillighet har lenge kjempet for full momskompensasjon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Regjeringen setter av 150 millioner kroner til full momskompensasjon innen kultur og idrett i sitt statsbudsjett, som legges ut mandag.

Det opplyser Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK. Statsråden presenterte budsjettlekkasjen da hun besøkte SF Grei i Oslo fredag.

– Det betyr at de får tilbake all moms som de betaler på varer og tjenester. Klubber og lag i hele landet vil få mer penger å rutte med, for eksempel på barn og unge, sier hun.

Totalpakken for momskompensasjonen vil ligge på 1,9 milliarder, ifølge NRK.

Regjeringen legger fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022 mandag.