Norge gir garanti for fornybar-investeringer i utviklingsland

Håpet bak garantien er at små bistandsbeløp skal kunne utløse store fornybar-investeringer i utviklingsland.

NTB

Norge inngår internasjonalt garantisamarbeid som skal sikre investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

For å beskytte kommersielle investorers utenlandske direkteinvesteringer mot politisk risiko i utviklingsland gis 1,5 milliarder kroner over fem år.

– Satsingen innebærer et betydelig løft for Norges globale innsats for klima og strømtilgang, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i en pressemelding.

Håpet er at små bistandsbeløp skal kunne utløse store fornybar-investeringer i utviklingsland. Avtalen med Verdensbankens Multilaterale garantinvesteringsbyrå (MIGA) ble fredag signert i Glasgow. Norad har forhandlet med MIGA om samarbeidet siden i fjor.

Regjeringen skal innen 2026 doble klimafinansieringen til 14 milliarder norske kroner.