4,3 kilometer undervannskabel sporløst borte

Et undersjøisk overvåkingssystem i Nord-Norge gikk i april i svart. Årsaken viste seg å være at 4,3 kilometer med undersjøisk kabel var forsvunnet.

Overvåkingssystemet ble etablert utenfor Bø i Vesterålen i 2013, i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Equinor. 3. april i år ble det oppdaget at kabelnettverket, på til sammen 66 kilometer, var satt ut av spill.

Et halvt år etter at feilen ble oppdaget, og etter omfattende feilsøking, fant Equinors undervannsfarkoster at 4,3 kilometer med kabel, som gikk mellom to høyteknologiske plattformer, «Node 2» og «Node 3», var forsvunnet, skriver Dagens Næringsliv.

Equinors informasjonsdirektør Sissel Rinde omtaler anlegget som «et unikt testanlegg for utvikling av ny teknologi til miljøkartlegging og -overvåking».

Havforskningsinstituttet sier til DN at de må få klarlagt om det er grunnlag for å forfølge noen som eventuelt har ødelagt kabelen. Saken skal etterforskes av Troms politidistrikt. Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, har kontaktet PST om saken, blant annet fordi anlegget fanger opp mye informasjon. Før dataene er blitt sendt til Norsk marint datasenter, har de gått innom Forsvarets forskningsinstitutt for filtrering av sensitiv informasjon.

PST ønsker ikke å kommentere saken.