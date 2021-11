Politiet: Mannen som ble drept i Tønsberg ble overvåket i flere dager

NTB

Politiet mener at Bård Lanes, som ble drept i Tønsberg for et halvt år siden, ble overvåket i flere dager før drapet. Tre menn er siktet i saken.

– Drapshandlingen bærer preg av å ha vært planlagt over tid, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Det ligger også i dette at vi ikke mener at Lanes var et tilfeldig offer og at det har fremkommet informasjon i etterforskningen om at dette bunner i en konflikt med en eller flere av de siktede i saken, sier han.

Politiet skriver at de under etterforskningen har funnet en sporingsenhet på bilen til Lanes. Borg Johannessen sier at denne kan kobles til de siktede.

– Vi mener at de siktede har hatt kontroll på hvor Lanes befant seg i flere dager før han ble drept, sier han.

Snakket med politiet før han døde

Det var 20. april at 33 år gamle Bård Lanes ble skutt på Kilen i Tønsberg. Lanes ringte selv til nødetatene klokken 22.14 og sa at han muligens var skutt.

Ifølge Tønsbergs Blad rakk Lanes å snakke med politiet før han ble sendt til Tønsberg sykehus, men politiet vil ikke gå ut med hva Lanes sa.

Han døde på sykehuset klokken 01.30.

Tre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap og sitter varetektsfengslet.

Ifølge lokalavisen mener politiet at en 25 år gammel mann avfyrte skuddene, mens en 31 år gammel mann kjørte bilen som ble brukt til og fra åstedet. Denne bilen ble kort tid etter drapet funnet brennende på Sem i Tønsberg. Samtidig mener politiet at en 29-åring, som har alibi på drapstidspunktet, var med på å planlegge drapet.

Alle tre nekter straffskyld.

Tilknyttet kriminelt miljø

Bård Lanes var en del av det kriminelle miljøet i Tønsberg. Også to av de tre siktede er tilknyttet det kriminelle miljøet i byen.

– De to har en sterk tilknytning til hverandre, og har også en tilknytning til den avdøde, sier Borg Johannessen.

I pressemeldingen skriver politiet at de fortsatt etterforsker saken med stor styrke, blant annet med bistand fra Kripos. Etterforskningen handler nå i hovedsak om å kartlegge hva som har skjedd i forkant av drapet.

Drapsvåpenet er fortsatt ikke funnet, men ifølge Tønsbergs Blad har politiet funnet ut at drapsvåpenet er en ombygd startpistol.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken.