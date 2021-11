Ny ekstremismekommisjon skal granske 22. juli

NTB

En ny ekstremismekommisjon nedsettes av regjeringen. Den skal undersøke samfunnets tiltak mot radikalisering, kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre fredag.

– Vi har skrevet i Hurdalsplattformen at vi vil nedsette ekstremismekommisjon. Nå går vi i gang med å lage mandat og velge et utvalg for å gjøre den jobben. Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår, sier Støre til NTB.

Han er fredag på Utøya sammen med Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, hvor Steinmeier skal få omvisning på øya.

To års frist

Støre viser til at Gjørv-kommisjonens mandat var begrenset til å se på beredskapen 22. juli 2011.

– Gjørv-kommisjonen markerte tydelig at de ikke gikk inn i motiv, forebygging av radikalisering og ekstremisme, sier han.

Den nye ekstremismekommisjonen skal gå dypere inn i hvordan ekstremisme oppstår. Målet er at kommisjonen skal være ferdig med sitt arbeid midtveis inn i denne stortingsperioden.

– Selv om det har vært handlingsplaner mot antisemittisme og andre trusler, så har ikke samfunnsdebatten opplyst godt nok hva som er kilden til at man kan få høyreekstremisme, islamisme og annen voldelig ekstremisme, sier Støre.

Oppveksten til radikaliserte

Bakgrunnen for kommisjonen er et forslag fra AUF og Akershus Ap i vår, som Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet i april. Det ble da foreslått å se på oppveksten til både Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og islamske fremmedkrigere. Støre vil ikke si om dette blir en del av mandatet.

– Dette med å se på sosiale sammenhenger som har ledet til at mennesker går ekstreme veier og begår ekstreme handlinger – vi skal være forsiktige med å knytte det til noen utvalgte enkeltpersoner. Vi må se bredere sammenhenger. Det er dyktige fagfolk som kan gjøre de avveininger, sier han.

Han påpeker imidlertid at studier viser at utenforskap er en kilde til at mennesker kan la seg rekruttere til radikale, ekstremistiske miljøer.

– Det har vi sett i Norge og i andre land. Det blir et tema, uten at jeg vil knytte det til bestemt person.

Kan bli aktuelt med lovforslag

Han vil foreløpig si lite om kommisjonens mandat, men sier at kunnskap om holdninger er det viktigste ved kommisjonens arbeid.

– Men vi får se om det er naturlig å foreslå lover og regler. Det som har vært AUFs budskap, har vært å forstå hvor holdninger oppstår og overgangen fra holdninger til handlinger, sier han.

Han har tidligere uttalt at kommisjonen bør bestå av folk som har kunnskap og tillit, og som evner å se saken fra ulike vinkler.

77 mennesker ble drept i angrepene 22. juli 2011, 69 av dem på AUFs sommerleir på Utøya.