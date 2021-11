Nye permanente fraværsregler kan være på plass neste høst

NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) håper å ha nytt fraværsreglement klart når dagens unntak går ut neste høst.

– Jeg skal jobbe så raskt jeg kan, sier Brenna til NRK.

Hun understreker overfor kanalen at det viktigste er at man får gode regler for tilstedeværelse på skolen, som gjør at elevene møter opp, og at det er helt klart for alle hvilke regler som gjelder.

– Ideelt sett klarer vi å ha nye fraværsregler på plass fra høsten av. Men det er mange store prosesser som pågår nå på skolefeltet, for eksempel arbeidet med ny opplæringslov og andre ting, som gjør at jeg ikke er helt sikker på at vi får det til.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at dagens fraværsreglement skal forbedres, slik at det blir mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig for elevene.

Dagens reglement går ut på at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykemelding fra lege. Det har blant annet ført til høyt press på helsetjenesten, og nettopp av den grunn valgte regjeringen torsdag å oppheve regelverket ut skoleåret.

Nå kan elever som er over 18 år, skrive egenmelding når de er syke, mens de som er under 18 år, kan levere melding fra foreldrene.

– Det er jo ikke en fornuftig måte å løse dette på, at det blir mer byråkrati og mer vanskelig for elevene, og et uforholdsmessig stort press på helsetjenesten, sier kunnskapsministeren til NRK.