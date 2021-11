Danmark sier ja til å utlevere middelalderdokument til Bergen – men bare på utlån

Københavns bibliotek åpner for å låne ut dokumentet som inneholder det første kjente avtrykket av Bergens bysegl, men bare i 3–5 måneder. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

I flere år har bergensere kjempet for å få utlevert et middelalderdokument med det første kjente avtrykket av Bergens bysegl. Nå åpner danskene for å låne ut.