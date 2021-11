NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 5. november

1.534 nye koronasmittede registrert siste døgn - 235 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.534 koronasmittede i Norge. Det er 538 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 235 smittede, som er 35 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.222 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 831. Torsdag var 171 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Vinmonopolet vil vurdere å fjerne treliters papp-vodka

Vinmonopolets salg av treliters bokser med vodka utløser sterke reaksjoner. Nå vurderer Vinmonopolet om de skal fjerne «papp-vodkaen», skriver Dagbladet. Vinmonopolets kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen har forståelse for bekymringen:

– Så lenge dette er et lovlig produkt, har vi få muligheter til å stoppe salget av det uten videre, sier han, men han legger til at polet likevel vil vurdere om dette salget kan stoppes.

Frykter Finnmark kan tømmes for folk

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier til VG at han frykter Øst-Finnmark kan tømmes fullstendig for folk de neste 80 årene.

– Gjøres ikke noe dramatisk, så dør Sør-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje noen få sentre, sier Ap-veteranen og den tidligere finansministeren. Prognoser viser at folketallet kan falle fra omtrent 12.000 til kun 1.300 om 80 år i varanger-kommunene Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord.

Biden-administrasjonen tar Texas' stemmerettslov til retten

Det amerikanske justisdepartementet saksøker Texas for en stemmerettslov i delstaten som regjeringen mener vil urettferdig innskrenke velgerrettigheter. Loven, som er kjent som SB1, ble vedtatt i september og førte til betydelige endringer i stemmegivning og valg i delstaten.

Justisdepartementet hevder at loven, som forbyr stemming fra bilen og også innfører en rekke andre begrensninger på åpningstider i stemmelokaler og stemmegivning via post, bryter med føderale lover for stemming og borgerrettigheter. Støttespillerne mener loven fører til økt valgsikkerhet ved å demme opp for valgfusk, men kritikerne mener den på uproporsjonalt vis går ut over minoritetsgruppenes mulighet til å avlegge stemme.

Studie: 98 prosent av Great Barrier Reef rammet av korallbleking

Korallbleking har nå rammet 98 prosent av Great Barrier Reef siden 1998, går det fram av en ny studie som slår alarm om framtida til verdens største korallrev. Studien, som fredag ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Current Biology, fant at kun to prosent av det enorme økosystemet har sluppet unna siden den første store korallblekingen i 1998 – den gang tidenes varmeste år – en rekord som siden har blitt brutt gang på gang, mens den globale oppvarmingen har skutt fart.

rekvensen, intensiteten og omfanget av hetebølger i vannet, som forårsaker korallbleking, tiltar, ifølge Terry Hughes, professor og direktør for senteret for korallrevstudier ved James Cook-universitetet. Han sier at minst 80 prosent av revet har blitt alvorlig bleket minst én gang siden 2016.