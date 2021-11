Riksantikvaren: – Alarm bør være obligatorisk i norske kirker

Over halvparten av landets kirker har ikke innbruddsalarm. På bildet Ullern kirke. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Over 750 av landets kirker mangler innbruddsalarm. Det utgjør over halvparten av kirkene her i landet og det får fagfolk til å reagere.