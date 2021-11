Vårt Land får egen TV-kanal

NTB

Den kristne avisa Vårt Land starter TV-selskap og ønsker å styrke tilbudet gjennom en ny TV-kanal, som etter planen vil være klar til neste år.

– Vi gjør dette for å styrke Vårt Land og fordi det er behov for en kristen TV-kanal i Norge med bred appell. Mediekonsumet retter seg mer og mer mot levende bilder. Det gir nye muligheter for Vårt Land og andre sentrale aktører i Kirke-Norge, sier sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore til sin egen avis.

Avisa skal skaffe seg TV-studio og vil gjøre nye ansettelser i forbindelse med satsingen. Planlagt sendestart er i april.

– Vi skal følge seerne, og de er på vei over til digitale flater. Men så lenge de fleste av dem er på kabel og parabol, vil vi også sende lineært, sier Bore.