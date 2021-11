Politihøgskolen skal evaluere Kongsberg-angrepet

NTB

Politihøgskolen har fått oppdraget om å gjennomføre en systematisk evaluering av politiets rolle i forbindelse med Kongsberg-drapene 13. oktober.

Evalueringsarbeidet har som mål å «identifisere læringspunkter» i forbindelse med hendelsesforløpet den dramatiske kvelden i sentrum av Kongsberg, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

− Dette er en svært alvorlig hendelse som har preget etaten og samfunnet for øvrig. Det er viktig for oss å søke kunnskap og sikre lærdom fra slike hendelser for å styrke politiets evne til å møte alvorlige trusler i samfunnet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det har blitt stilt spørsmål ved hvorfor det gikk over en halvtime fra første melding til politiet om angrepet fram til Espen Andersen Bråthen (38) ble pågrepet. Fem personer ble drept etter at politiet først hadde konfrontert Bråthen inne i en dagligvarebutikk.

Evalueringen skal ta fra seg hele tidsforløpet fra politiet først fikk kjennskap til Bråthen ved tidligere bekymringsmeldinger og helt fram til pågripelsen.

– Dette innebærer blant annet hvordan politiet og PST har behandlet tips og bekymringsmeldinger, informasjonsutveksling mellom relevante aktører og politiets operative håndtering av hendelsen, sier Bjørnland.

Det er satt av et halvt år til arbeidet, og rapporten skal etter planen legges fram i april.