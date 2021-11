Helse sør-øst: Utfordrende situasjon ved flere sykehus

NTB

– Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, opplyser Helse sør-øst. Årsaken er økning i pasienter med corona, RS-virus og andre luftveissykdommer.

Noen sykehus har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak.

– Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse sør-øst i en pressemelding.

Direktøren utelukker ikke at sykehus i regionen kan gå i beredskap, men forteller at de har gode planer for å håndtere situasjonen. Oslo universitetssykehus har gjenopptatt møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen.

Smittesituasjonen i samfunnet kan medføre bemanningsproblemer for helseforetaket, og Rootwelt opplyser at de jobber for at sykehusansatte som trenger det, snarest skal få tilbud om tredje vaksinedose.