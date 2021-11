Etterlatte får erstatning etter uaktsomt drap på syklist ved Operaen

NTB

De etterlatte til den 38-årige syklisten som døde i en påkjørsel ved Operaen i Oslo i 2018, vant fram med erstatningskravene mot den polske lastebilsjåføren.

Lastebilsjåføren ble dømt til 60 dagers fengsel for uaktsomt drap på syklisten. Han ble derimot frifunnet for de etterlattes krav om oppreisning siden tingretten mente mannen ikke handlet grovt uaktsomt eller forsettlig.

Straffedommen er rettskraftig, men de etterlatte har krevd fortsatt behandling av erstatningskravene.

Under tvil har Borgarting lagmannsrett kommet til at lastebilsjåføren handlet grovt uaktsomt. Det ble deriblant lagt vekt på en ny politirapport utgitt etter tingrettsdommen. Rapporten konkluderte med at lastebilsjåføren sannsynligvis hadde mulighet til å se syklisten i speilet i snaut ni sekunder.

Lagmannsretten konkluderte med at lastebilsjåføren skal betale 125.000 kroner til hver av de fire etterlatte i saken.

Ulykken fant sted 13. september 2018. Lastebilen var uten last da ulykken skjedde, og den veide rundt 15 tonn.