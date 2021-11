Nesodden får ny ordfører

NTB

Cathrine Kjenner Forsland (Ap) er Nesoddens nye ordfører. Hun overtar etter partikollega Truls Wickholm, som nylig ble statssekretær.

– Dette er et ærefullt oppdrag, som jeg går til med en god porsjon ydmykhet. Jeg ser fram til et godt samarbeid med lokalsamfunnet, med administrasjonen og med dyktige politikerkolleger på tvers av partigrensene til det beste for Nesoddens innbyggere, sier Forsland.

Tidligere ordfører Truls Wickholm (Ap) ble statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for tre uker siden.

Eivind Hoff-Elimari (MDG) fortsetter som varaordfører.