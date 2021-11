Kunnskapsministeren: Vurderer å gjøre endringer i fraværsgrensa

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier onsdag at regjeringen vurderer å endre fraværsgrensa. Her får hun nøklene til Kunnskapsdepartementet av sin forgjenger, Guri Melby.

NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til NRK at regjeringen jobber med å finne en løsning for fraværsgrensa. Trondheim kommune ber om at den blir fjernet.