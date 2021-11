Krever 18 og 17 års fengsel etter drapet på Dan Eivind Lid

På åstedet der politiet fant Dan Eivind Lid omkommet. Les mer Lukk

NTB

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 18 og 17 års fengsel for de to mennene som er tiltalt for å ha drept Dan Eivind Lid i fjor.