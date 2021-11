Trondheim kommune kaller inn til ekstraordinært krisemøte om coronasituasjonen

NTB

Ordføreren i Trondheim ber kunnskapsministeren fjerne fraværsgrensa så raskt som mulig. Onsdag har kommunen kalt inn til krisemøte om coronasituasjonen.

Kommuneledelsen i Trondheim har kalt inn til ekstraordinært krisemøte onsdag, etter en kraftig økning i smittetallene den siste tiden, skriver Adresseavisen.

Tirsdag ble 218 personer registrert som coronasmittet i kommunen. 138 av dem var under 20 år.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sier at hun ikke kan utelukke at det blir nye lokale coronaregler i Trondheim, men at dette skal vurderes etter at politikerne er orientert fra smittevernekspertene på krisemøtet.

Samtidig ber ordføreren om at regjeringen fjerner fraværsgrensen så raskt som mulig.

– Jeg hører at utdanningsministeren sier at det er på gang, men det må skje nå. Det er min bønn til henne, sier ordføreren til avisen.

Etter det Adresseavisen erfarer, vil regjeringen torsdag kunngjøre at covid-unntaket fra fraværsgrensen blir gjeninnført.