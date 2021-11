Undersøkelse: Flere er mer fornøyde med norske helsetjenester

NTB

Flere er fornøyde med helsetjenester som fastlege og sykehjem, og tilfredsheten med Nav er på sitt høyeste nivå noensinne, viser Innbyggerundersøkelsen 2021.

– I sum kan vi si at innbyggerne har blitt mer fornøyde med helsetjenester, men mindre fornøyde med utdanningstjenester. Likevel er tilfredsheten med både det statlige og kommunale tjenestetilbudet jevnt over høyt, oppsummerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring , som står bak undersøkelsen.

Tilfredsheten øker for kommunale helsetjenester, politi, forsvar og sykehus, men går ned for universiteter og høgskoler.

Grunnskolen gjør det markant dårligere enn før, men her oppgir de som ikke har barn i grunnskolen, at de er mindre tilfredse enn de som har barn der.