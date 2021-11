Helse Fonna ber folk besøke sykehusene minst mulig

NTB

Helse Fonna ber folk besøke helseforetakets sykehus minst mulig som følge av den økende coronasmitten og det økende tallet på pasienter.

I en pressemelding skriver de at det de siste to ukene har vært en stor økning i tallet på smittede personer i Helse Fonna-regionen, noe som også merkes på sykehusene.

Per onsdag er fire pasienter innlagt med covid-19 i Helse Fonna, og det blir planlagt for å kunne ta imot flere fremover.

Inntil videre har de ikke økt beredskapsnivået, og aktiviteten går som planlagt. Men administrerende direktør Olav Klausen i Helse Fonna ber folk vurdere i hvilken grad det er nødvendig å komme på besøk.

– Vi oppfordrer til at bare de mest sårbare pasientene tar imot besøk, eller har med seg følgeperson. Da tenker vi primært på kritisk syke eller døende pasienter, pasienter under 18 år, fødende eller pasienter som av en eller annen grunn trenger følge for å få helsehjelp, sier han.

Sykehuset vurderer fortløpende om det er nødvendig å øke beredskapen, opplyses det.