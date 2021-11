Prinsesse Märtha Louise: – En av nazistene begikk selvmord på rommet mitt

Prinsesse Märtha Louise forteller at hun var livredd på natten da hun bodde på Skaugum som liten.

Prinsessen åpner opp om mareritt på Skaugum i barndommen.

Prinsesse Märtha Louise (50) gjester denne uken podkasten til kjendisstylist Jan Thomas.

Der snakker de blant annet om at prinsessen er høysensitiv, og Märtha Louise forteller i podkasten at hun først forstod at hun var høysensitiv da hun var voksen.

– Jeg var livredd

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er høysensitivitet ingen sykdom.

Høysensitivitet er et personlighetstrekk som ser ut å være til stede fra fødselen av, og personer som er høysensitive har ofte et komplekst indre liv. Høysensitive personer trenger å bruke tid på å fordøye den konstante flommen av inntrykk, ifølge NHI.

«Det er et personlighetstrekk som finnes hos 15-20 prosent av oss, og det gjelder like mange kvinner og menn», heter det på NHIs sider.

Prinsessen forteller at kong Harald og dronning Sonja har vært veldig aksepterende med at datteren var høysensitiv. Da prinsesse Märtha Louise var barn bodde kongefamilien på Skaugum.

– Jeg har jo sett det ene og det andre inne på rommet mitt. Jeg var jo livredd da jeg sov på natten. Jeg fikk kvelningsfornemmelser og alt mulig sånn. Det var først i voksen alder at de (kong Harald og dronning Sonja) fortalte meg at det var en av de nazistene som tok selvmord på rommet mitt, forteller hun i podkasten, som heter «Suksess med Jan Thomas».

– Det var derfor jeg hadde mareritt

Da gikk det opp for prinsessen hvorfor hun ikke hadde trivdes på rommet om natten.

– Jeg bare: «å ja, det var derfor jeg hadde mareritt der, da skjønner jeg», legger hun til.

Under andre verdenskrig bodde det tyske nazister på Skaugum. Blant annet bodde Josef Terboven på eiendommen i Asker. Terboven var øverste sivile tyske leder under okkupasjonen av Norge.