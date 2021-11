Mistenkelig gjenstand ved Vangen skule på Voss var ufarlig

NTB

Bombegruppa undersøkte tirsdag en mistenkelig gjenstand ved Vangen skule på Voss. Gjenstanden viste seg å være ufarlig.

Skolen ble stengt som følge av funnet, men åpner igjen klokken 10.30 onsdag, skriver Avisa Hordaland.

– Det var snakk om en type batteripakke, men akkurat hva det er, er jeg usikker på, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt onsdag morgen.

Rektor Åshild Søvik Underdal beskriver gjenstanden som et sammensurium av batteri og ledninger som var surret sammen.

Hun sier at de trenger litt tid på morgenen for å planlegge dagen, og at de nå forbereder seg på hvordan de skal møte elevene.