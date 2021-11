Sjømateksporten økte videre i oktober

NTB

Sjømateksporten fra Norge utgjorde 11,2 milliarder kroner i oktober. Så langt i år ligger verdien 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner, opplyser Norges sjømatråd.

Verdien i oktober var på 6 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

– Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.