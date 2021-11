Bensinstasjonsbrannen i Ringsaker: Siktede erkjenner å stå bak brannen

NTB

Mannen i 30-årene som er siktet etter brannen på en bensinstasjonen i Ringsaker mandag, har i avhørt fortalt at han forårsaket brannen.

Frode Aabak, som er mannens forsvarer, sier til Hamar Arbeiderblad at hans klient har forklart seg for politiet, og at han er svært lei seg for det som har skjedd.

– Han er samtidig svært lettet over at han fikk varslet beboerne i bygget slik at de kom seg ut. Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på forklaringen hans utover at han erkjenner straffskyld for det faktiske – å ha forårsaket brannen, skriver forsvareren i en SMS til avisa.

Politiet fikk melding om brannen på bensinstasjonen mandag 1. november klokken 7.14. Tre personer ble skadd i brannen, og en av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus.

Flere beboere i nærheten av bensinstasjonen ble også evakuert for en periode.