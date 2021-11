Nordisk råds litteraturpris til grønlandsk forfatter

NTB

For første gang mottar en grønlandsk forfatter Nordisk råds litteraturpris. Niviaq Korneliussen får prisen for sin andre roman.

Boka «Naasuliardarpi», («Blomsterdalen» på norsk), beskrives som en vakker, men også smertelig rå fortelling. De mange selvmordene blant unge på Grønland er tema for boka.

31-åringen Korneliussen omtales som «Grønlands nye store forfatterstjerne» av sitt norske forlag Gyldendal. Aftenpostens anmelder har trukket paralleller til NRKs TV-serie «Rådebank».

Også hennes første bok, «HOMO Sapienne» (2014), ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, men denne gangen holdt det altså helt inn. Hun mottok prisen under en seremoni i København tirsdag kveld.

Kjærlighet, vennskap og traumer

Juryen skriver at de er sterkt berørt av «Blomsterdalen», som handler om en ung, lesbisk jente som flytter til Danmark for å studere. Men når kjæresten på Grønland mister et familiemedlem til selvmord, reiser hun tilbake.

– «Naasuliardarpi» handler om kjærlighet, om vennskap og om å være en del av et postkolonialt samfunn. Det sterkt berørende verket gir innblikk i grønlendernes liv i dag, og i traumene som stadig setter dype spor i hverdagslivet, heter det i begrunnelsen.

Selv om tematikken i boka er mørk, «stråler romanens kjærlighetsspor av lys og ømhet».

– Språket er direkte og veldig presist sansende, og selv om romanens forteller til sist når et desperat sluttpunkt og gjør leseren til sitt vitne, gestalter romanen en altoppslukende lengsel. Ikke bare etter døden, men også etter livet. Dette er sterk kunst som vil leve.

De norske nominerte til årets litteraturpris var Vigdis Hjorth og Lars Amund Vaage.

Dansk-norsk prisvinner

Det nærmeste man kom en «norsk» pris under seremonien i København, var filmen «Flukt», der Maria Ekerhovd fra Bergen er co-produsent.

Filmen er en animert dokumentar regissert av Jonas Poher Rasmussen. Den baserer seg på historien til hans venn, den afghanske flyktningen Amin, som også er homofil. Filmen har alt vunnet flere priser, blant annet på Sundance-festivalen, og den er Danmarks Oscar-kandidat.

– «Flukt» stiller konkrete og rammende spørsmål om vår tids flyktningdebatt, skriver juryen, som mener animasjon «på en briljant måte» løser utfordringen med anonymitet og mangel på bildemateriale.

Ungdom på asylmottak

Danmarks kronprinsesse Mary delte ut Nordis råds pris for barne- og ungdomslitteratur. Den gikk til svenske Elin Persson for ungdomsboka «De afghanske sönerna», som handler om hverdagen på et asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere.

– Fortellingen gir ingen forklaringer, løsninger eller konklusjoner, men vokser til en rasende anklage som strekker seg langt utenfor bokas permer, mot et system som knuser dem som er laget av glass, skriver juryen.

Musikkprisen gikk til Færøyene og Eivør Pálsdóttir, som tidligere blant annet har opptrådt med den norske musikkgruppa Vamp.

Nordisk råds miljøpris gikk til den danske tenketanken Concito, som selvsagt er på plass i Glasgow hvor de følger med på klimatoppmøtet.