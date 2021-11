Person pågrepet for trusler i Lørenskog

NTB

En person ringte tirsdag kveld politiet og sa at han ville skade personer på Triaden kjøpesenter i Lørenskog. Personen er pågrepet av politiet.

Politiet fikk telefonen klokka 18.14 tirsdag kveld og rykket ut med flere enheter til kjøpesenteret i Lørenskog.

De søkte etter den mistenkte på stedet, men gjorde ikke noe funn.

Øst politidistrikt opplyste deretter at deres etterforskning tydet på at vedkommende befant seg et helt annet sted.

Like før klokka 20 opplyste de at den de lette etter, var pågrepet i et annet politidistrikt. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

– Personen blir anmeldt for forholdet, skriver Øst politidistrikt.