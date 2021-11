Alle de savnede trolig funnet i Kvam – hjelpemannskapene får stor takk

Ordfører i Askøy, Siv Høgtun, er svært takknemlig for letemannskapenes innsats i Tokagjeldet.

NTB

Etter alt å dømme er alle de savnede etter båtulykken i Kvam funnet omkomne. To av de savnede ble funnet i helga, mens en tredje omkommet ble funnet tirsdag.

Letingen har til dels vært vanskelig etter båtulykken, som skjedde i Tokagjelet i Kvam i Hardanger for snart halvannen uke siden. Det har vært mye vann i elva, og glatt og sleipt på land.

Det var Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som ble meldt savnet etter å ha blitt tatt av strømmen i elva om kvelden søndag 24. oktober.

Først seks dager seinere, lørdag denne helga, fant letemannskaper en omkommet person i elva. Søndag ble det gjort et nytt funn i Movatnet. Tirsdag opplyste politiet at det var Ruth Watne som ble funnet lørdag, mens det var Kjell Arne Pedersen som ble funnet søndag.

– De pårørende har blitt orientert om status gjennom hele prosessen med søking, sa politistasjonssjef Terje Sperrevik i Kvam på en pressebrifing tirsdag kveld.

Funnet i elva

Der fortalte politiet om det tredje funnet, som ble gjort tirsdag.

– Det er blitt gjort søk både i deler av Hardangerfjorden, i Movatnet og elva i Tokagjelet. Vi hadde i dag med Bergen brannvesens drone som utførte søk i den nederste delen av elva, og i den forbindelse ble det gjort funn av en død person, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa på en pressekonferanse i Norheimsund tirsdag.

Den omkomne ble plukket opp av mannskaper fra brannvesenet og sendt videre til Bergen for obduksjon og identifisering, opplyste Laupsa.

Takknemlige ordførere

Ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam sier det er flere tanker som melder seg på en slik dag.

– Det er medfølelse, det er lettelse og det er også takknemlighet. Vi har stor medfølelse fra hele lokalsamfunnet i Kvam med de pårørende og hele Askøy-samfunnet. Vi er lettet over at alle de savnede nå er funnet.

Han sier han er takknemlig for innsatsen politiet og frivillige har lagt ned.

– Vanskelig usikkerhet

Også ordfører i Askøy kommune, der de omkomne var bosatt, uttrykker takknemlighet i en vanskelig situasjon.

– Jeg vil takke letemannskapene som har stått på siden forrige helg, i svært krevende arbeid. Og jeg vil takke Kvam kommune for et godt samarbeid. Det var godt å få beskjeden om at alle de tre savnede nå er funnet, sier ordfører Siv Høgtun i en pressemelding.

– Det er en stor påkjenning for de pårørende å stå i usikkerheten mens leteaksjonen pågår, og mine tanker går til alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen, sier Høgtun.

– Fakta må avklares

Kvam-ordfører Torgeir Næss mener det er for tidlig å si om det skal settes inn noen nye sikkerhetstiltak på stedet.

– En del fakta omkring hendelsesforløpet må avklares først, og faglige råd må innhentes. Men det er naturlig at dette med sikkerhet vurderes på et tidspunkt, og hva som eventuelt kan gjøres hvis det kan gjøres noe. Men det er for tidlig å gå inn på nå, sier han til Bergens Tidende.