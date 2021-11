Overgrepsdømt lege tiltalt for voldtekt

NTB

En lege som i fjor ble dømt til 14 års fengsel for åtte voldtekter mot kvinner som var til underlivsundersøkelse, er tiltalt for nok en voldtekt – i 2015.

Denne voldtekten skjedde ifølge tiltalen lille julaften i 2015 på et legekontor, melder TV 2.

Legen var også da i ferd med å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse av en kvinne.

Ifølge politiet var hun ikke i stand til å motsette seg handlingen fordi overgrepet skjedde uventet underveis i undersøkelsen.

Mannen i 50-årene har drevet praksis flere steder på Østlandet. Han nekter straffskyld etter tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

– Han fastholder at han heller ikke denne gangen har begått den handling han er anklaget for, men er redd for at fraværet av konkrete bevis atter en gang vil veie mindre enn en fremstilling som ikke lar seg kontrollere i særlig grad, sier legens forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad, til TV 2.